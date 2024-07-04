Объявлен состав сборной Казахстана по теннису на Олимпиаду-2024

Федерация тенниса Казахстана сообщает о завершении формирования состава теннисной сборной нашей страны для участия в предстоящих XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Формирование состава проводилось на основании регламента Олимпиады, в соответствии с которым основным квалификационным критерием для допуска к участию в Играх являются личные позиции игроков в мировых рейтингах ATP и WTA.

“В этом году в Олимпийских теннисных соревнованиях честь Казахстана будут защищать: в одиночном разряде - Елена Рыбакина (№4), Юлия Путинцева (№34), Александр Бублик (№23) и Александр Шевченко (№58), в парном разряде – Александр Бублик – Александр Недовесов. На предстоящей Олимпиаде за теннисную сборную Казахстан впервые выступит 58-ая ракетка мира Александр Шевченко. Международная федерация тенниса (ITF) приняла во внимание давние культурные и семейные связи А.Шевченко с Казахстаном, а также тот факт, что его мать является уроженкой города Жезказган, дав ему разрешение выступать под флагом нашей страны”, - говорится в сообщении.





