Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил расширенный список игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Уэльса и Лихтенштейна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

В список вошли 36 игроков.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков (оба – "Кайрат"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Дулат Талыспаев ("Кеге", Дания);

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов ("Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Мади Хасейн ("Женис");

Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков, Наурызбек Жагоров (оба – "Тобол"), Серикжан Мужиков, Жан Али Пайруз (оба – "Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Кошице", Словакия), Алияр Мухамед ("Окжетпес"), Георгий Жуков ("Пуща", Польша), Динмухамед Караман ("Женис"), Давид Есимбеков ("Жетысу");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Рамазан Каримов ("Астана"), Артур Шушеначев ("Сочи", Россия).

До определения окончательного списка в составе могут быть изменения.

В марте сборная Казахстана в рамках квалификации ЧМ-2026 проведёт два выездных матча. 22 марта казахстанцы сыграют против сборной Уэльса, а через дня встретятся с командой Лихтенштейна.