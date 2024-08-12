Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Президента РК

Сборная Казахстана приступила к подготовке к Кубку Президента РК. Тренерский штаб представил состав на турнир, передаёт BaigeNews.kz.

Вратари: Никита Бояркин, Владимир Никитин (оба – "Барыс"), Максим Павленко ("Рязань ВДВ")

Защитники: Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Артем Королев (все – "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Эдуард Михайлов ("Арлан"), Кирилл Никитин, Кирилл Полохов (оба - "Номад")

Нападающие: Алихан Асетов, Андрей Буяльский, Александр Борисевич, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов (все - "Барыс"), Руслан Демин, Евгений Королинский (оба – "Сарыарка"), Кирилл Панюков ("Амур").

Главный тренер – Олег Болякин



Кубок Президента РК пройд`т на "Барыс Арене" с 14 по 18 августа, соперниками нашей сборной станут команды КХЛ – "Барыс", "Амур" и "Лада".