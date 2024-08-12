Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Президента РК
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
89Фото: icehockey.kz
Сборная Казахстана приступила к подготовке к Кубку Президента РК. Тренерский штаб представил состав на турнир, передаёт BaigeNews.kz.
Вратари: Никита Бояркин, Владимир Никитин (оба – "Барыс"), Максим Павленко ("Рязань ВДВ")
Защитники: Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Артем Королев (все – "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Эдуард Михайлов ("Арлан"), Кирилл Никитин, Кирилл Полохов (оба - "Номад")
Нападающие: Алихан Асетов, Андрей Буяльский, Александр Борисевич, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов (все - "Барыс"), Руслан Демин, Евгений Королинский (оба – "Сарыарка"), Кирилл Панюков ("Амур").
Главный тренер – Олег Болякин
Кубок Президента РК пройд`т на "Барыс Арене" с 14 по 18 августа, соперниками нашей сборной станут команды КХЛ – "Барыс", "Амур" и "Лада".
Кубок Президента РК пройд`т на "Барыс Арене" с 14 по 18 августа, соперниками нашей сборной станут команды КХЛ – "Барыс", "Амур" и "Лада".
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