Завершился международный марафон "Ұлы дала жорығы". По итогам пятидневного маршрута длиной 500 километров победу одержала команда Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Второе место заняла команда из Кыргызстана, третье — Улытауской области.

Маршрут проходил по территории Алматинской области. В соревновании приняли участие 19 команд, в том числе около 100 наездников из шести зарубежных стран.

Победители и призёры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными сертификатами.