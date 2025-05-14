  • 14 Мая, 22:17
  • BAIGENEWS

Объявлен победитель международного марафона "Ұлы дала жорығы"

В соревновании участвовали 19 команд.

Сегодня, 21:59
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Объявлен победитель международного марафона "Ұлы дала жорығы" Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Завершился международный марафон "Ұлы дала жорығы". По итогам пятидневного маршрута длиной 500 километров победу одержала команда  Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Второе место заняла команда из Кыргызстана, третье — Улытауской области.

Маршрут проходил по территории Алматинской области. В соревновании приняли участие 19 команд, в том числе около 100 наездников из шести зарубежных стран.

Победители и призёры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными сертификатами.

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