  • 8 Марта, 13:50
  • BAIGENEWS

Объявлен исторический бой красавицы-боксёрши из Казахстана с непобеждённой американкой

Соперницей Балаусы Муздиман станет непобежденная американка Розалинда Родригес.

Сегодня, 12:45
АВТОР
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meta-ratings.kz Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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Фото: meta-ratings.kz

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман узнала дату возвращения на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступит в рамках вечера бокса в Астане 5 апреля, в главном событии которого Жанибек Алимханулы проведет историческую для Казахстана защиту титулов чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе в поединке против Анауэля Нгамиссенге. Соперницей Муздиман станет непобежденная американка Розалинда Родригес. 

Для Балаусы Муздиман, которая является одной из самых красивых спортсменок страны, предстоящий бой станет первым с декабря 2024-го, когда она так же в столице нокаутировала индианку Сушилу Вират. Что касается Розалинды Родригес, то она в последний раз боксировала 27 октября прошлого года в Атланте и раздельным решением судей победила Эми Наерт из Нидердандов в поединке за титул WBC International в легчайшей весовой категории. 

 
 
 
 
 
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Публикация от BALAUSSA MUZDIMAN (@muzdi___)

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