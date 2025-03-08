Объявлен исторический бой красавицы-боксёрши из Казахстана с непобеждённой американкой
Соперницей Балаусы Муздиман станет непобежденная американка Розалинда Родригес.
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Казахстанская боксерша Балауса Муздиман узнала дату возвращения на ринг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Она выступит в рамках вечера бокса в Астане 5 апреля, в главном событии которого Жанибек Алимханулы проведет историческую для Казахстана защиту титулов чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе в поединке против Анауэля Нгамиссенге. Соперницей Муздиман станет непобежденная американка Розалинда Родригес.
Для Балаусы Муздиман, которая является одной из самых красивых спортсменок страны, предстоящий бой станет первым с декабря 2024-го, когда она так же в столице нокаутировала индианку Сушилу Вират. Что касается Розалинды Родригес, то она в последний раз боксировала 27 октября прошлого года в Атланте и раздельным решением судей победила Эми Наерт из Нидердандов в поединке за титул WBC International в легчайшей весовой категории.
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