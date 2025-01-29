На заседании мажилиса депутат Каракат Әбден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу, передаёт BaigeNews.kz.

"Фракция Партии "Ауыл" предлагает рассмотреть возможность амнистии для женщин, осужденных за преступления, не связанные с насилием, если их действия не представляют угрозу для общества. Такие меры могут способствовать установлению социальной справедливости, укреплению ценностей семьи и созданию условий для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чтобы они смогли вернуться на правильный путь. На сегодняшний день 2336 женщин отбывают наказание в виде лишения свободы, из которых половина — матери, в том числе 250 многодетных матерей. Более 1500 детей остались без матерей и ждут встречи с ними. Около 100 младенцев были отправлены в детские дома", - сказала она.

Депутат предложила провести амнистию для осужденных женщин, которые подходят под следующие критерии: осужденные за преступления, не связанные с насилием; беременные женщины и женщины с маленькими детьми; многодетные матери; осужденные впервые; старше 60 лет.

"Амнистия не должна распространяться на женщин, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления, связанные с насилием, и представляющих угрозу для общества", - добавила депутат.

Каракат Әбден привела примеры из мировой практики есть достаточно примеров. Например, в Кыргызстане женщинам была предоставлена амнистия трижды с 1996 года. В Узбекистане амнистия была проведена в 2013 году, в результате чего освободили женщин и несовершеннолетних. В России президент поддержал идею амнистии для женщин в 2023 году. В некоторых штатах США несколько раз проводилась амнистия для женщин, осужденных за различные преступления.

По ее мнению, если амнистия будет предоставлена женщинам, это приведет к снижению нагрузки на пенитенциарную систему страны, уменьшению нагрузки на детские дома, снижению социальной напряженности, а также станет подтверждением того, что наша страна придерживается международных стандартов в области прав человека и защиты семьи.