Помещённый в психдиспансер после нападения с ножом в лифте подросток пожаловался матери на то, что его бьёт санитар. Информацию прокомментировали в городском центре психического здоровья, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появилось сообщение о том, что 14-летний мальчик находится во взрослом отделении спецучреждения. Глава Союза родителей особенных детей Астаны Гульсан Мауина, ссылаясь на слова матери подростка, рассказала, что его якобы дважды избивали, обзывали, ударили по руке книгой.

Мать подростка обратилась в полицию.

"После обращения женщины в службу 102 по факту нанесения телесных повреждений её сыну в отделение больницы прибыл сотрудник полиции. В присутствии дежурного врача и дежурной медсестры отделения он провёл беседу и телесный осмотр пациента. Проведена фотофиксация тела пациента в присутствие матери и с её согласия. При проведении осмотра - кожные покровы чистые, их целостность не нарушена, гематом и отёчности в указанных пациентом местах не выявлено", - сообщили в Центре психического здоровья.

26 февраля проведут судебную медицинскую экспертизу по данному инциденту. Вопрос находится на контроле у руководства Управления общественного здравоохранения.

Жуткое происшествие в лифте одной из многоэтажек Астаны произошло 11 февраля, подросток напал на 5-летнего ребёнка с ножом.