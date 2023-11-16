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Обвинённого в коррупции экс-чиновника оправдали в Шымкенте

Сегодня, 12:19
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baigenews.kz Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: baigenews.kz

Обвинённого в коррупции бывшего руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мухтара Коканбаева отпустили из зала суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Межрайонный уголовный суд Шымкента вынес оправдательный приговор бывшему руководителю Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мухтару Коканбаеву. Следствие не нашло в его действиях состава преступления.

Экс-чиновника отпустили из зала суда.

В июне Антикор сообщил, что Мухтара Коканбаева задержали  по подозрению в коррупции. Его обвиняли в получении взятки в размере 13 миллионов тенге от предпринимателя. Однако позже статью переквалифицировали на статью 361 Уголовного кодекса РК часть 4 "Злоупотребление должностными полномочиями". Гособвинитель запросил два года колонии минимальной безопасности, а сторона защиты просила оправдать бывшего чиновника.

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