Обвинявших жену Макрона в смене пола женщин осудили в Париже

Двух женщин осудили в Париже по обвинению в распространении трансфобных слухов. Они утверждали, что первая леди Франции родилась мужчиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BFMTV.

Их приговорили к штрафу в 500 евро с условным сроком. Женщинам также придётся выплатить 8 000 евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 000 евро её брату Жану-Мишелю Тронье.

"Это абсолютно последовательное решение. Это не победа, это применение закона", - сообщил BFMTV адвокат Бриджит Макрон.

Адвокат одной из двух женщин заявил, что они будут обжаловать решение, "которое нарушило все положения закона о свободе печати".