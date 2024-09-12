Обвинявших жену Макрона в смене пола женщин осудили в Париже
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
114Фото: elysee.fr
Двух женщин осудили в Париже по обвинению в распространении трансфобных слухов. Они утверждали, что первая леди Франции родилась мужчиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BFMTV.
Их приговорили к штрафу в 500 евро с условным сроком. Женщинам также придётся выплатить 8 000 евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и 5 000 евро её брату Жану-Мишелю Тронье.
"Это абсолютно последовательное решение. Это не победа, это применение закона", - сообщил BFMTV адвокат Бриджит Макрон.
Адвокат одной из двух женщин заявил, что они будут обжаловать решение, "которое нарушило все положения закона о свободе печати".
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