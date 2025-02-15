Женщина, утверждавшая, что американские рэперы Шон Картер и Шон Комбс, известные под псевдонимами Jay-Z и P.Diddy, изнасиловали её в возрасте 13 лет на вечеринке, добровольно отозвала свой гражданский иск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Иск был отозван на условиях, исключающих его повторную подачу. Неясно, достигли ли стороны соглашения, пишет в субботу журнал Rolling Stone со ссылкой на судебные записи.

Истица подала иск в октябре 2024 года, сначала только против Комбса, однако потом добавив Картера в качестве ответчика. Женщина, фигурировавшая в судебных материалах под именем "Джейн Доу" (в США - это стандартный псевдоним для анонимов), утверждала, что в 2000 году, когда ей было 13 лет, она приехала в Нью-Йорк в надежде посетить церемонию вручения премии MTV Video Music Awards и встретила водителя P.Diddy, который несколько часов спустя отвез ее на вечеринку рэпера. Там "Джейн Доу" дали выпить напиток, после чего у нее закружилась голова и она ушла в спальню, чтобы отдохнуть. Вскоре в комнату вошли Комбс и Картер, которые, по словам девушки, напали на нее, в то время как некая знаменитая женщина наблюдала за происходящим. Истице удалось сбежать, ударив Комбса в шею, утверждала она.

Jay-Z отвергал обвинения, называя их "смехотворными" и "ужасающими", а сам иск - "безосновательным". Адвокаты рэперов указывали на возможные нестыковки в рассказе "Джейн Доу". В частности, она говорила, что, сбежав от рэперов, попала на автозаправку, откуда ее забрал на автомобиле отец. Однако сам он рассказал телеканалу NBC, что не помнит такого. Также истица утверждала, что на вечеринке был музыкант Бенджи Мэдден - но тот, по словам его представителя, в это время находился со своей группой Good Charlotte в Чикаго, где они играли концерт в рамках тура.

Напомним, P.Diddy находится в тюрьме. В сентябре 2024 года прокуратура Нью-Йорка обвинила Шона Комбса в вымогательстве, торговле людьми и и сексуализированном насилии. Рэпер был арестован. Он отвергает все обвинения.