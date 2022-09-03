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  • Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки осужден в Нур-Султане
BaigeNews.kz Сегодня, 00:15
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Фото: BaigeNews.kz

Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки осужден в Нур-Султане

В Нур-Султане вынесен приговор в отношении обвиняемого в убийстве пятилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда столицы.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. 

"В суде установлено,  что гражданин K., распивая алкогольные напитки, нанёс многочисленные удары пятилетней дочери сожительницы, от которых ребёнок, не приходя в сознание, скончалсяКоллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в суде.

В апелляционной жалобе осуждённый просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность, но постановлением судебной коллегии от 1 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения.

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#убийство #приговор #ребенок
Сегодня, 00:15
70
Журналист

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