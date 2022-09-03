Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки осужден в Нур-Султане

В Нур-Султане вынесен приговор в отношении обвиняемого в убийстве пятилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда столицы.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

"В суде установлено, что гражданин K., распивая алкогольные напитки, нанёс многочисленные удары пятилетней дочери сожительницы, от которых ребёнок, не приходя в сознание, скончался. Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в суде.

В апелляционной жалобе осуждённый просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность, но постановлением судебной коллегии от 1 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения.