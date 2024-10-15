Обвиняемый в мошенничестве полицейский отделался штрафом
Сегодня, 06:55
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Сегодня, 06:55Сегодня, 06:55
106Фото: BaigeNews.kz
Обвиняемый в мошенничестве полицейский отделался штрафом в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Заместитель начальника РОВД Жанибекского района Медет Бисаков подозревался в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года.
Бисакову официально предъявили обвинение в покушении на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Суд признал его виновным и назначил штраф в три миллиона тенге. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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