Обвиняемых по делу об убийстве Лизы Пылаевой оправдали в суде

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрели уголовное дело по факту смерти 6-летней Лизы Пылаевой. В её смерти обвиняли тётю потерпевшей Ш. Бабушке и садовнику семьи следствие вменяло дачу заведомо ложных показаний и "укрывательство преступления", передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно обвинительному акту, 12 мая 2019 года примерно в 15:30 во дворе дома Ш. на почве ревности совершила наезд автомобилем на выбежавшую во двор малолетнюю племянницу. Садовник М. по указанию хозяев дома помыл и переодел Лизу, положил на её тело скульптуру, имитируя несчастный случай. В 21:05 дедушка и мама потерпевшей привезли её в больницу, где была констатирована смерть. По версии следствия бабушка и садовник по данному факту дали заведомо ложные показания, указав, что на потерпевшую упала статуя", - сообщили в суде.

В заседаниях предъявленное обвинение не нашло подтверждения.

В суде заявили, что, во-первых, по делу нет очевидцев или иных свидетелей, подтверждающих факт убийства. Во-вторых, подсудимые, как в ходе следствия, так и суда давали стабильные показания, отрицая свою вину. Они показали, что девочка найдена на задней части двора в бессознательном состоянии под статуей. В-третьих, мотив убийства из чувства ревности является предположением и не доказан следствием. Главным доказательством обвинения являются показания анонимного свидетеля Ж. о том, что в мае 2019 года содержавшийся вместе с ним в приёмнике-распределителе подсудимый М. (садовник) сообщил обстоятельства по делу.

"Вместе с тем, судом установлено, что в результате продолжительной болезни Ж. умер через два месяца после его допроса в 2020 году. Он ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в момент дачи показаний находился под подпиской о невыезде после розыска. При этом доказательства, подтверждающие, что Ж. находился в приёмнике-распределителе вместе с подсудимым М., отсутствуют", - уточнили в суде.

По делу, расследовавшемуся 4 года, проведено несколько экспертиз, взаимоисключающих друг друга о механизме образования телесных повреждений (сгибание в шейном отделе позвоночника в задне-переднем направлении) и времени смерти.

Пять экспертиз исключают наезд автомобиля на потерпевшую. Только одна, проведённая частным экспертом, не исключает возможность телесных повреждений, но только при нахождении в сидячем положении перед автомобилем, что расходится с предъявленным обвинением.

Следов ДТП или иного контакта с потерпевшей на осмотренном автомобиле не обнаружено.

На теле Лизы нашли следы укусов животного, свидетельствующие о том, что ребёнок длительное время находился без взрослых. Это также опровергает версию следствия, согласно которому подсудимые сразу после наезда начали активные действия для его сокрытия.

"Обвинением не представлено доказательств, что смерть потерпевшей наступила вследствие наезда автомобиля и что наезд совершила подсудимая.

Обвинение построено на предположениях, оснований для вынесения обвинительного приговора не имеется. Приговором суда тётя девочки признана невиновной и оправдана за недоказанностью совершения уголовного правонарушения. Подсудимые Р. и М. также признаны невиновными", - заявили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством материалы дела будут направлены в органы прокуратуры для установления лиц, совершивших уголовное деяние.