Обвиняемому в подготовке покушения на Токаева вынесли приговор

Фото: КНБ РК

В Астане вынесен приговор в отношении адвоката Аяна Атыгаева, подозреваемого в подготовке покушения на президента РК Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Приговор вынесен 28 сентября столичным специализированным межрайонным судом по уголовным делам. Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщается на сайте суда Астаны.

Атыгаев признан виновным и ему назначено:

- за государственную измену (статья 175 часть 1 УК) - 11 лет лишения свободы;

- за перемещение через таможенную границу ЕАЭС помимо или с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору (статья 286 часть 2 пункт 4 УК) - 9 лет лишения свободы;

- за незаконные приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору (статья 287 часть 4 УК) - 7 лет лишения свободы;

- за приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (статьи 24 часть 1-288 часть 2 УК) - 4 года лишения свободы;

- за приготовление к посягательству на жизнь президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность (статьи 24 часть 1-178 УК) - 10 лет лишения свободы;

- за приготовление к акту терроризма (статьи 24 часть 1-255 часть 4 УК) - 10 лет лишения свободы;

- за приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих (статьи 24 часть 1-380-1 часть 2 пункт 1 УК) - 10 лет лишения свободы;

- за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах (296 часть 4 УК) - 5 лет лишения свободы;

Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

То, что подозреваемым в подготовке покушения на Токаева является бывший журналист Аян Атыгаев, в КНБ подтвердили в прошлом месяце, а о его задержании ведомство сообщило в начале апреля 2022 года.

В КНБ Атыгаева назвали агентом иностранной разведки. Указывалось, что он планировал покушение на президента РК и высокопоставленных госслужащих, а также теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В ходе обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег.