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  • Обвинения в коррупции в адрес сыновей прокомментировал Жигули Дайрабаев
BaigeNews.kz Сегодня, 12:45
245
Фото: BaigeNews.kz

Обвинения в коррупции в адрес сыновей прокомментировал Жигули Дайрабаев

Кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев прокомментировал ситуацию с делом о коррупции, фигурантами которого являются его сыновья, передаёт BaigeNews.kz.

"Это же не юные мальчики, они сами ведут хозяйство. Я бы сказал, что все разговоры о том, что их заперли - пустые слова. Кто-то сеет и собирает урожай, кто-то выращивает свою клубнику, поливает, торгует. Мы никак не вмешиваемся и не участвуем в деятельности правоохранительных или судебных органов. Время покажет", - сказал Жигули Дайрабаев в кулуарах Центральной избирательной комиссии.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что двое сыновей Жигули Дайрабаева - Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев являются фигурантами коррупционного уголовного дела. Им инкриминируется статья "Мошенничество". Судебный процесс начнётся 11 октября в Таразе.

Жигули Дайрабаев подал свои документы в ЦИК в качестве кандидата в президенты.

"Состояние здоровья хорошее, слава богу. Я веду очень здоровый образ жизни. Не курю, водку не пью, встаю в шесть утра, минут 40-45 делаю физзарядку. Немного гуляю на свежем воздухе. Чувствую себя как в 37-45 лет. В прошлом году я на одной машине проехал 15 тысяч километров, объездил весь Казахстан. Моей маме 98 лет, а мне 68, посчитайте, сколько времени ещё есть. Поэтому человек должен жить своим делом, а не своим возрастом. Надо стремиться к хорошему, смотреть за здоровьем, уважать окружающих. Я считаю, что у меня есть возможность служить народу", - сказал Жигули Дайрабаев.

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#президентские выборы #уголовное дело #Коррупция
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:45
245
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