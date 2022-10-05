Обвинения в коррупции в адрес сыновей прокомментировал Жигули Дайрабаев

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Кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев прокомментировал ситуацию с делом о коррупции, фигурантами которого являются его сыновья, передаёт BaigeNews.kz.

"Это же не юные мальчики, они сами ведут хозяйство. Я бы сказал, что все разговоры о том, что их заперли - пустые слова. Кто-то сеет и собирает урожай, кто-то выращивает свою клубнику, поливает, торгует. Мы никак не вмешиваемся и не участвуем в деятельности правоохранительных или судебных органов. Время покажет", - сказал Жигули Дайрабаев в кулуарах Центральной избирательной комиссии.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что двое сыновей Жигули Дайрабаева - Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев являются фигурантами коррупционного уголовного дела. Им инкриминируется статья "Мошенничество". Судебный процесс начнётся 11 октября в Таразе.

Жигули Дайрабаев подал свои документы в ЦИК в качестве кандидата в президенты.