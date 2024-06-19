Обвинения в адрес Казахстана беспочвенны - депутат о нападении на Айдоса Садыкова в Киеве
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов высказался о нападении на казахстанского журналиста в Киеве, передаёт BaigeNews.kz.
“Президент прокомментировал покушение на Айдоса Садыкова. Важный акцент заключается в том, что это реакция на попытку убийства казахстанского гражданина, чьи интересы государство должно защищать, даже несмотря на уголовные дела внутри страны.
Принцип закона и порядка, о котором глава государства упомянул, как раз об этом: нам очень важно найти и наказать того, кто организовал покушение на Садыкова. Именно поэтому есть готовность сотрудничать по силовой линии с украинской стороной”, - написал депутат в телеграм-канале.
По его словам, канал YouTube-канал "Басе" в Казахстане не имеет значимого политического влияния.
“И обвинения в адрес Казахстана в организации покушения беспочвенны. Наше государство никогда не пойдет на политические убийства, о чем говорят различные оппозиционные провокаторы”, - отметил Никита Шаталов.
Президент Казахстана, выступая на церемонии награждения казахстанцев, принявших активное участие в противопаводковых мероприятиях, сделал заявление касательно покушения на казахстанского журналиста в Киеве.
Самое читаемое
- Начальник колонии задержан в Акмолинской области
- До 70 процентов госслужащих могут перевести на удалёнку в Астане
- Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге
- Жестокое убийство казахстанки в Германии: появились новые подробности
- Проданный за бесценок "Ледовый дворец" в Шымкенте вернули в госсобственность