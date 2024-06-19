Обвинения в адрес Казахстана беспочвенны - депутат о нападении на Айдоса Садыкова в Киеве

Депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов высказался о нападении на казахстанского журналиста в Киеве, передаёт BaigeNews.kz.

“Президент прокомментировал покушение на Айдоса Садыкова. Важный акцент заключается в том, что это реакция на попытку убийства казахстанского гражданина, чьи интересы государство должно защищать, даже несмотря на уголовные дела внутри страны.

Принцип закона и порядка, о котором глава государства упомянул, как раз об этом: нам очень важно найти и наказать того, кто организовал покушение на Садыкова. Именно поэтому есть готовность сотрудничать по силовой линии с украинской стороной”, - написал депутат в телеграм-канале.