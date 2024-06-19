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Обвинения в адрес Казахстана беспочвенны - депутат о нападении на Айдоса Садыкова в Киеве

Сегодня, 16:20
АВТОР
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parlam.kz Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов высказался о нападении на казахстанского журналиста в Киеве, передаёт BaigeNews.kz

“Президент прокомментировал покушение на Айдоса Садыкова. Важный акцент заключается в том, что это реакция на попытку убийства казахстанского гражданина, чьи интересы государство должно защищать, даже несмотря на уголовные дела внутри страны.

Принцип закона и порядка, о котором глава государства упомянул, как раз об этом: нам очень важно найти и наказать того, кто организовал покушение на Садыкова. Именно поэтому есть готовность сотрудничать по силовой линии с украинской стороной”, - написал депутат в телеграм-канале.

По его словам, канал YouTube-канал "Басе" в Казахстане не имеет значимого политического влияния. 

“И обвинения в адрес Казахстана в организации покушения беспочвенны. Наше государство никогда не пойдет на политические убийства, о чем говорят различные оппозиционные провокаторы”, - отметил Никита Шаталов.

Президент Казахстана, выступая на церемонии награждения казахстанцев, принявших активное участие в противопаводковых мероприятиях, сделал заявление касательно покушения на казахстанского журналиста в Киеве.

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