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Обвал породы на шахте "Саранская": О состоянии пострадавших сообщили врачи

Сегодня, 16:06
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
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Фото: baigenews.kz

На шахте "Саранская" в Карагандинской области произошло ЧП. Пострадали несколько человек. Об их состоянии сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.

Горная масса обвалилась на рабочих 14 октября, но известно об этом стало только сегодня из сообщений в соцсетях родственников пострадавших.

Местные СМИ пишут о троих травмированных. Двое из них находятся на амбулаторном лечении, один - в стационаре.

"Поступил больной с множественной политравмой. Оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены оперативные вмешательства. Состояние пациента тяжёлое, стабильное. Получает дальнейшее лечение", - рассказал руководитель травматологического центра Многопрофильной больницы имени Макажанова Берик Тулеубаев.

 

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