Обвал породы на шахте "Саранская": О состоянии пострадавших сообщили врачи

На шахте "Саранская" в Карагандинской области произошло ЧП. Пострадали несколько человек. Об их состоянии сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.

Горная масса обвалилась на рабочих 14 октября, но известно об этом стало только сегодня из сообщений в соцсетях родственников пострадавших.

Местные СМИ пишут о троих травмированных. Двое из них находятся на амбулаторном лечении, один - в стационаре.