Обвал породы на шахте "Саранская": О состоянии пострадавших сообщили врачи
Сегодня, 16:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:06Сегодня, 16:06
93Фото: baigenews.kz
На шахте "Саранская" в Карагандинской области произошло ЧП. Пострадали несколько человек. Об их состоянии сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.
Горная масса обвалилась на рабочих 14 октября, но известно об этом стало только сегодня из сообщений в соцсетях родственников пострадавших.
Местные СМИ пишут о троих травмированных. Двое из них находятся на амбулаторном лечении, один - в стационаре.
"Поступил больной с множественной политравмой. Оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены оперативные вмешательства. Состояние пациента тяжёлое, стабильное. Получает дальнейшее лечение", - рассказал руководитель травматологического центра Многопрофильной больницы имени Макажанова Берик Тулеубаев.