Обучившихся по грантам акимата выпускников трудоустроили в Астане
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Выпускники, окончившие обучение по гранту акимата Астаны, получили работу по специальности, передаёт BaigeNews.kz.
"Когда я учился в 11 классе, выбрал преподавательский путь и работал в этом направлении. По подсказке моих учителей в школе я принял участие конкурсе на получение гранта акимата Астаны. Таким образом, подал документы на конкурс и в 2019 году стал обладателем гранта. В том же году я переступил порог вуза, окончил учёбу в 2023 году. Сейчас я преподаю естествознание, биологию. Поздравляю коллег с наступающим Днём учителя! Пусть наш труд будет плодотворным!" - сказал учитель школы-гимназии №80 имени С. Сейфуллина Серик Ерланулы.
Молодой специалист Жанар Оспанова поделилась своей историей о том, как обучилась по гранту акимата.
"В 2018 году поступила в Павлодарский педагогический университет по специальности биолог. Грант акимата открыл нам большой путь в становлении в качестве специалистов, дав возможность обучиться по специальности. Сейчас работаю учителем в школе-гимназии №80 имени С. Сейфуллина. Спасибо вам за возможность учиться и трудиться на этом пути! Поздравляю учителей с наступающим профессиональным праздником!" - сказала Жанар Оспанова.
Напомним, акиматом Астаны ежегодно, начиная с 2018 года, выделяются образовательные гранты на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. С 2022 года осуществлён первый приём 338 педагогов, обученных по гранту акимата города. Сегодня молодые учителя отрабатывают гранты в организациях образования столицы.
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