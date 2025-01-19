Чиновницу из Павлодарской области уволили за подработку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

34-летний главный специалист Майской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза в социальных сетях размещала рекламу по обучению самостоятельным заказам товаров с маркетплейсов. По закону "О госслужбе" чиновники в Казахстане не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме "педагогической, научной и иной творческой".

После года работы чиновницу уволили по отрицательным мотивам.

Департамент Агентства РК по делам госслужбы провёл в регионе 66 проверок, в ходе которых было выявлено 1 653 нарушения, восстановлены права 40 человек. Среди результатов – восстановление на работе троих незаконно уволенных чиновников Павлодарского района.

В ведомстве рассказали, что всего за правонарушения в прошлом году привлекли к дисциплинарной ответственности 35 госслужащих.