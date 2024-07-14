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Обсуждаем планы: Жанибек Алимханулы сделал заявление после срыва боя за два титула

Сегодня, 11:17
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский непобеждённый боксёр Жанибек Алимханулы поблагодарил фанатов за поддержку и рассказал о самочувствии после госпитализации и отмены боя с Михайловичем, передаёт BaigeNews.kz.

"Я рад, что мои фанаты, которые были вместе со мной в радости, не оставляют меня и в беде.  Пусть Аллах благословит вас всех. Спасибо за молитвы! Здоровье стало гораздо лучше. Сейчас все хорошо. Обсуждаем дальнейшие планы", — написал "Казахский стиль" в Instagram.

Напомним, поединок между Алимханулы и новозеландцем Андрем Михайловичем должен был состояться  утром 14 июля. На кону были титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, принадлежащие казахстанцу. Однако "Казахский стиль" вынужден был отказаться от поединка с Андреем Михайловичем. За день до боя, в четверг вечером, Алимханулы госпитализировали.  Менеджер боксёра уточнил, что Жанибеку стало плохо после "весогонки". Он сбрасывал последние фунты перед взвешиванием и получил сильное обезвоживание, а в резильтате потерял сознание.

Между тем, в команде соперника эмоционально отреагировали на срыв боя. Тренер Михайловича Айзек Пич потребовал лишить Жанибека титулов, чтобы боксёр из Новой Зеландии мог сразиться за них в ближайшие пару месяцев.

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