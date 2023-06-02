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twitter.com/CharlesMichel Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52
218
Фото: twitter.com/CharlesMichel

Обсудили последствия войны - Шарль Мишель рассказал о разговоре с Токаевым

Президент Европейского Совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter фотографию с Касым-Жомартом Токаевым и рассказал, о чём беседовал с президентом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"С президентом Токаевым подчеркнули глубину нашего сотрудничества в ключевых областях - транспорт, связь и важнейшее сырьё. Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - говорится в сообщении.

 

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Сегодня, 22:52
218
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