Обсудили последствия войны - Шарль Мишель рассказал о разговоре с Токаевым

Фото: twitter.com/CharlesMichel

Президент Европейского Совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter фотографию с Касым-Жомартом Токаевым и рассказал, о чём беседовал с президентом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"С президентом Токаевым подчеркнули глубину нашего сотрудничества в ключевых областях - транспорт, связь и важнейшее сырьё. Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - говорится в сообщении.