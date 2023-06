Обсудили последствия войны - Шарль Мишель рассказал о разговоре с Токаевым

Президент Европейского Совета Шарль Мишель опубликовал в Twitter фотографию с Касым-Жомартом Токаевым и рассказал, о чём беседовал с президентом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"С президентом Токаевым подчеркнули глубину нашего сотрудничества в ключевых областях - транспорт, связь и важнейшее сырьё. Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - говорится в сообщении.

With President @TokayevKZ highlighted the depth of our cooperation in key areas - transport, connectivity and critical raw materials.



Together we make our societies greener and more digital.



We also discussed the fallout of Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/mL75QfVvWl