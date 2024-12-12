Обстановку на стадионе в Алматы перед историческим матчем показали игроки "Челси"
Видео появилось в аккаунте клуба в Instagram.
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
100Фото: pxhere.com
Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Челси" показала, что происходит на поле и трибунах Центрального стадиона в Алматы за несколько минут до начала матча Лиги конференций, передаёт BaigeNews.kz.
Видео появилось в аккаунте клуба в Instagram.
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"Холодная ночь на стадионе "Орталык" в Алматы", - подписаны эти кадры.
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Игроки уже проверили качество газона на поле.
Стартовый состав "Челси" на матч выглядит так:
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В заявке "Астаны" следующие игроки:
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