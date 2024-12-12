  • 12 Декабря, 20:40
  • BAIGENEWS

Обстановку на стадионе в Алматы перед историческим матчем показали игроки "Челси"

Видео появилось в аккаунте клуба в Instagram.

Сегодня, 20:14
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pxhere.com Сегодня, 20:14
Сегодня, 20:14
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Фото: pxhere.com

Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Челси" показала, что происходит на поле и трибунах Центрального стадиона в Алматы за несколько минут до начала матча Лиги конференций, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в аккаунте клуба в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

"Холодная ночь на стадионе "Орталык" в Алматы", - подписаны эти кадры. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Игроки уже проверили качество газона на поле.

Стартовый состав "Челси" на матч выглядит так:

 
 
 
 
 
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Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

В заявке "Астаны" следующие игроки:

 
 
 
 
 
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Публикация от "Астана" | FC Astana (@fca.astana)

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