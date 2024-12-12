Пресс-служба лондонского футбольного клуба "Челси" показала, что происходит на поле и трибунах Центрального стадиона в Алматы за несколько минут до начала матча Лиги конференций, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в аккаунте клуба в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

"Холодная ночь на стадионе "Орталык" в Алматы", - подписаны эти кадры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Игроки уже проверили качество газона на поле.

Стартовый состав "Челси" на матч выглядит так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

В заявке "Астаны" следующие игроки: