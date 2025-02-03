Обслуживание электросетей Павлодара и Аксу подорожает
Новый тариф вступит в силу 1 марта.
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С первым днем весны АО "ПРЭК" поднимет цену на обслуживание общедомовых электрических сетей Павлодара и Аксу на 61 тенге с одной квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Услуга будет стоить 590 тенге.
"Это связано с повышением затрат на оплату труда, услуг автотранспорта и подорожанием материалов для производственных работ", – объяснили в Павлодарской распределительной электросетевой компании.
О новой ставке горожан уведомляют представители КСК, объединений собственников имущества и простых товариществ.
По словам руководства "ПРЭК", компания обслуживает сети почти по всему Павлодару.
"Предприятие выполняет ремонт по заявкам, а также проводит плановые осмотры и ремонт сетей в многоэтажках. На нашем обслуживании находятся 1148 многоэтажек – это около 70 процентов всех павлодарских многоквартирных домов. Мы располагаем необходимой ремонтной базой, транспортом, в том числе специальной автомобильной вышкой, собственной электролабораторией", – добавили в компании.
Персонал прошел аттестацию на обслуживание сетей.
"ПРЭК" оказывает услуги только по договору.
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