Обширный ожог тела получила оператор КНС в Актюбинской области

Фото: BaigeNews.kz

Оператор канализационной насосной станции КГП "Кенкияк-СК" в Актюбинской области пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

По предварительной информации, инцидент произошёл 14 июня в 22:55, когда работница открыла дверь канализационного сборного пункта и зажгла спичку.

В Кенкиякской сельской больнице пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Ночью 15 июня женщину санавиацией доставили в Актобе.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Рустема Исаева, у пострадавшей термический ожог 95% тела, ожоговая болезнь, крайний тяжёлый ожоговый шок, термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. Общее состояние пациента крайне тяжёлое, она в сознании.

Сейчас канализационная станция работает в штатном режиме, проводятся следственные действия. Первоначальная причина произошедшего: несоблюдение мер безопасности.