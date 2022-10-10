ОБСЕ поможет Казахстану разработать закон "О СМИ"

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Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали провел встречу в онлайн формате с представителем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал СЦК.

Министр рассказал Терезе Рибейро о проводимых президентом реформах, о деятельности министерства в сфере развития отечественной медиа сферы, защиты прав и повышении статуса журналистов, и доступа к информации.

Тереза Рибейро подчеркнула, что в реформах президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане также уделяется внимание развитию СМИ и сообщила о готовности к совместной работе над проектом медийного законодательства.

По итогам встречи министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали пригласил Терезу Рибейро на Astana Media Week.