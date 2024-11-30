Общежитие загорелось в Астане: эвакуированы 40 человек

В Астане тушат пожар в общежитии, расположенном в районе Алматы по улице Буктырма. Загорелось помещение на третьем этаже, затем огонь перекинулся на потолочное перекрытие и кровлю трехэтажного многофункционального здания, передаёт BaigeNews.kz.

"До прибытия пожарных подразделений произошло частичное обрушение перекрытия третьего этажа, самостоятельно вышли на улицу 40 человек из них 10 детей. Когда на место ЧП прибыли пожарные, здание уже горело открытым пламенем. На месте пожара был создан оперативный штаб. На тушение было подано семь водяных стволов. Также на месте пожара был организован пункт обогрева. Сотрудники центра медицины и катастроф МЧС оказывали психологическую и медицинскую помощь", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.