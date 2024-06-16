Общежитие горит открытым пламенем в Астане
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
111Фото: Иллюстрация BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
В столичном районе Сарыарка огнеборцы Астаны тушат горящее двухэтажное общежития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как уточняют в ведомстве, это дом мансардного типа, переоборудованный под общежитие.
"Обстоятельства происшествия уточняются", — говорится в сообщении.