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Общежитие горит открытым пламенем в Астане

Сегодня, 22:50
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Иллюстрация BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
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Фото: Иллюстрация BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В столичном районе Сарыарка огнеборцы Астаны тушат горящее двухэтажное общежития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Как уточняют в ведомстве, это дом мансардного типа, переоборудованный под общежитие.

"Обстоятельства происшествия уточняются", — говорится в сообщении.

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