"Обществу не все равно, что будет со страной в будущем" - эксперт прокомментировал Национальный план развития до 2029 года

На сегодняшний день, в казахстанском обществе широко обсуждается проект нового Национального плана развития до 2029 года. BaigeNews.kz решил узнать мнение известного экономиста, аналитика Ануара Буранбаева.

Как прокомментировал Ануар Буранбаев, развернувшаяся в настоящее время в экспертном сообществе дискуссия вокруг проекта Национального плана развития до 2029 года является позитивным знаком о происходящих в стране переменах. Наиболее активной части общества не все равно что будет со страной.

"Мое субъективное мнение – предлагаемый проект Национального плана развития — это попытка консолидировать все ранее заявленные Главой государства цели и стратегические направления в единый документ, который будет задавать рамки для принятия решений для всех ветвей власти.

С учетом сложившейся конфигурации "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство" подготовка НПР 2029 была поручена офису Президента в лице АСПиР. Суть этого документа хорошо отражена в следующем посыле:

"Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года задает приоритеты развития на среднесрочном горизонте в рамках обновленного электорального цикла. Исполнение Национального плана заложит фундамент для реализации Видения-2050, определяя темп будущих необратимых улучшений, и обеспечит выполнение пунктов предвыборной кампании Президента. План задает 17 направлений развития в рамках 4 блоков, определяя для каждого направления амбициозные цели и ключевые приоритеты. Они станут основой для планирования следующего уровня, не ограничивая ответственные органы в формировании и реализации дополнительных мер, необходимых для достижения целей НПР".

По словам эксперта, НПР 2029 фактически определяет основные, по мнению Главы государства проблемы и основные приоритеты. НПР как документ верхнего уровня задает рамки и оставляет пространство для решений со стороны исполнительной власти в лице Правительства, которому делегированы полномочия по экономическому развитию страны.

"Я не стал бы ожидать от данного документа тактической глубины в виде конкретных мероприятий, точных сумм бюджетных расходов и изменений в регуляторике. Тактика на стороне Правительства, которое отвечает за фискальную функцию и отраслевые политики, Национального Банка, отвечающего за монетарную политику и Парламента, отвечающего за законодательную поддержку реформ, направленных на развитие страны. Задача НПР синхронизировать эти усилия" - подчеркнул эксперт.

Если рассмотреть экономический блок, состоящий из двух направлений "Крепкий фундамент экономики" и "Новые точки роста", то в них определены основные направления для изменений в ключевых для экономики отраслевых политиках. Блок "Сквозные преобразования" задает направления для развития и при необходимости изменения институциональных основ для социально-экономического развития с учетом прогнозируемых трендов во внешней среде. Заданные конечные результаты в виде системы создают возможность для мониторинга прогресса и проактивной позиции при взаимодействии офиса президента с правительством и парламентом.