День благодарности – глубокий символ уважения и признательности за мир и согласие, в которых живёт Казахстан. В этот день мы вспоминаем историю добрососедства, дружбы и взаимопомощи. В этом году праздник совпадает с важной вехой – 30-летием Ассамблеи народа Казахстана, организации, которая олицетворяет гармонию и межэтническое согласие в стране. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с председателем ОО "Общество украинцев "Оберег" Тамарой Ширмер, которая поделилась своими мыслями о значении Дня благодарности и роли АНК в жизни страны.

Благодарность — это сила, которая меняет мир

День благодарности – это напоминание о том, что доброта, уважение и взаимопомощь являются главными ценностями любого общества. Тамара Ширмер уверена, что благодарность – это не просто слова, а сила, способная изменить мир.

"Благодарность делает нас лучше. Она вдохновляет, наполняет энергией и побуждает к добрым делам. Мы благодарим столичные этнокультурные центры, объединённые общими казахстанскими ценностями в Ассамблее народа Казахстана, за их активную общественную деятельность, укрепляющую единство, сплочённость общества и межэтническое согласие во имя процветающего и независимого Казахстана", - поделилась Тамара Ширмер.

Фото: АНК РК

Тамара Ширмер подчеркнула, что в Казахстане созданы все условия для того, чтобы каждый человек, независимо от национальности и вероисповедания, мог жить, работать, учиться и сохранять свою культуру. По ее мнению, в этом большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана и всех этнокультурных объединений.

"Мы можем принадлежать к разным этносам, иметь разные взгляды и убеждения, но все вместе мы – единая казахстанская нация. Наше духовное единство и согласие – это сила, которая помогает преодолевать любые трудности и строить светлое будущее", - пояснила Ширмер.

Фото: АНК РК

Особая роль в сохранении межэтнического согласия отводится Домам дружбы. По словам Тамары Ширмер, здесь этнокультурные объединения проводят свои мероприятия, делятся традициями и работают на благо общества.

"Сегодня Дома дружбы востребованы по всему Казахстану, поскольку они служат ресурсными, культурными и методическими центрами для этнокультурных объединений. Они играют важную роль в формировании и распространении идей единства, межэтнического согласия и казахстанского патриотизма. Здесь мы ощущаем себя частью единого народа Казахстана. Благодарим столичный Дом дружбы, который за шесть лет работы совместно с этнокультурными объединениями успешно реализовал множество значимых мероприятий", - отметила Тамара Ширмер.

Ассамблея: 30 лет укрепления единства

За три десятилетия АНК реализовала множество социальных и культурных проектов, направленных на укрепление дружбы между этносами. Один из ярких примеров — "Караван милосердия", общенациональная благотворительная акция, поддерживающая казахстанскую идентичность через добрые дела.

Фото: АНК РК

Также активно развивается проект "Қазақтану", который знакомит представителей всех этносов с культурой, историей и традициями казахского народа.

"Исторически сложилось так, что Казахстан стал домом для множества этносов. Сегодня здесь живут представители более 130 национальностей, и каждый чувствует себя частью большой семьи. Ассамблея народа Казахстана стала той платформой, которая объединяет нас в единое целое. Это уникальный институт, созданный первым Президентом Казахстана, и он продолжает выполнять свою главную миссию – укреплять общественное согласие", - рассказала Тамара Ширмер.

По словам Ширмер, для формирования толерантного самосознания и казахстанского патриотизма в вузах республики созданы кафедры АНК. Научно-экспертный совет АНК разрабатывает рекомендации по межэтническим отношениям, а Советы общественного согласия усилили работу по поддержке гражданских инициатив и общественного контроля. Также действуют Советы матерей, старейшин, медиации и молодежное движение.

"Ассамблея народа Казахстана активно поддерживает этносы, способствует развитию их языков и культуры. Благодаря этому этнокультурные объединения ведут разнообразную общественную деятельность: создают этнолингвистические центры и творческие коллективы, организуют концерты, семинары, тренинги и круглые столы по вопросам гражданского общества и толерантности, занимаются благотворительностью. Государственная политика укрепляет чувство единства, воспитывает любовь к Родине и уважение к свободе каждого, независимо от национальности. Мы гордимся тем, что живем в такой стране", - рассказала Тамара Ширмер.

Оберег: 21 год сохранения культурного наследия

Общество украинцев "Оберег" в этом году отметило 21-летие. По словам Тамары Ширмер, это не просто дата, а значимый рубеж.

"За эти годы мы сумели не только сохранить, но и развить нашу культуру, передать её следующим поколениям. Наши вокальные и танцевальные коллективы с гордостью представляют украинское искусство в Казахстане, участвуют в международных конкурсах и фестивалях", - отмечает она.

Фото: АНК РК

Среди известных коллективов общества – Народный вокальный ансамбль имени Николая Литошко, детский вокальный ансамбль "Вышиванка", хореографические группы "Стефания", "Василина", "Соломия". Они не просто выступают, а создают мосты между культурами, способствуя взаимопониманию и уважению между этносами.