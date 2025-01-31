Решением Попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына" пост Председателя Правления ОФ "Қазақстан халқына" с 1 февраля 2025 года избрана Лаззат Чинкисбаева, которая является общественным деятелем, экспертом в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Ранее занимала должность заместителя Председателя Правления фонда "Қазақстан халқына", награждена государственной наградой - медалью "Ерен еңбегі үшін", медалью "Почетный работник НПП "Атамекен".

Также Попечительский совет избрал сотрудников Фонда Софию Айсагалиеву - заместителем Председателя Правления и Серикбека Елшибекова - членом Правления ОФ "Қазақстан халқына".

Несмотря на смену руководства, фонд продолжит свою деятельность в обычном режиме. Смена руководства — это новая глава, которая, по мнению Попечительского совета фонда, откроет дополнительные возможности для развития благотворительной деятельности.

Напомним, руководивший общественным фондом "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет Болат Жамишев покинул свою должность. На данный пост он был назначен в январе 2022 года. В связи с истечением срока полномочий, на который Болат Жамишев был избран Председателем Правления, он решил завершить свою работу в Фонде.