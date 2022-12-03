Общественные советы усиливаются – Дархан Кыдырали

Фото: прес-служба МИОР РК

В Казахстане усиливают общественные советы. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на встрече с населением Жанааркинского района Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В связи с поручением Главы государства в Послании от 16 марта этого года состав общественных советов в стране обновлен на 90 процентов. Сейчас мы совершенствуем работу советов", — сказал Дархан Кыдырали.

Фото: пресс-служба МИОР РК

По словам министра, проведение президентом Касым-Жомартом Токаевым первого заседания Национального курултая в Улытау показывает, насколько важен этот регион для духовности и культуры страны, ее будущего и настоящего.

"Глава государства отметил, что "Было правильно, что Национальный Курултай начался в Улытау. Священный край стал символом единства на пути к созданию Нового Казахстана", — подчеркнул Дархан Кыдырали.

Фото: пресс-служба МИОР РК

В регионах с участием общественных советов положительно решены вопросы оплаты медицинских услуг, строительства школ, спортивных площадок, обеспечения населения питьевой водой, строительства дорог.