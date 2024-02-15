Общественные пастбища могут появиться в Казахстане

Депутаты Сената в первом чтении одобрили законопроект, согласно которому вводится понятие "общественные пастбища", передаёт BaigeNews.kz. Изменения направлены на усиление статуса земель вокруг населенного пункта.

Также в рамах законопроекта в Земельный Кодекс вносятся поправки, которые расширяют полномочия местных исполнительных органов области по разработке и утверждению планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по обводнению пастбищ.

Помимо этого, в рамках законопроекта предлагается запретить бесплатное использование пастбищ для выпаса скота.

Также предлагается ужесточить критерий неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20 процентов до 50 от нормы нагрузки.

Кроме того вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий.