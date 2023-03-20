Общественные наблюдатели обошли почти 10 тысяч избирательных участков

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Коалиция общественных наблюдателей "Дауыс" заявила о своём намерении участвовать в наблюдении за выборами 11 февраля. Работу наблюдателей координирует Республиканский штаб "Дауыс", в который входят руководители региональных штабов со всех регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Инициативы коалиции поддержали и другие общественные организации - в партнерстве со 162 НПО было проведено обучение наблюдателей. Всего в регионах пул наблюдателей провел 682 тренинга и семинара, в которых приняли участие более 18 тысяч человек.

В процессе обучения особое внимание уделялось основам избирательного законодательства. Обучающимся разъяснили права и обязанности наблюдателей, а также способы фиксации правонарушений и решения спорных вопросов на избирательных участках. Была запущена "горячая линия" для приёма информации по обращениям граждан о нарушениях на выборах.

В 6:00 утра в день выборов Коалиция общественных наблюдателей начала мониторинг 9790 открытых избирательных участков. По прибытии на избирательные участки наблюдатели проверяли оформление информационных стендов для избирателей, проверяли опечатывание урн для голосования. Работа членов избирательной комиссии продолжилась в обычном режиме.

"В целом, мы заявляем, что выборы прошли законно, честно, без существенных нарушений закона. На участках зарегистрировано около 15 правонарушений. Например, попытки проголосовать за членов семьи имели место на избирательных участках в Северо-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуйской, Карагандинской областях", - сообщили в коалиции "Дауыс".

В Алматинской, Актюбинской и Карагандинской областях на одного избирателя было выдано по два бюллетеня. Также наблюдатели зафиксировали предварительную подпись членов избирательной комиссии на бюллетенях.

"По всем фактам составлены соответствующие акты. Таким образом, следует отметить, что все нарушения были своевременно устранены и в целом не повлияли на легитимность и прозрачность выборов. Процесс подсчета голосов не вызвал нареканий со стороны наблюдателей. Наблюдатели оставались до окончания избирательного процесса", - сказали в "Дауыс".