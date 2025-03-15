Представители общественности Восточно-Казахстанской области поддержали инициативы Президента, озвученные на Национальном курултае в Бурабае, передает BaigeNews.kz.

Руководитель отдела воспитательной работы и социальных вопросов ВКУ имени С. Аманжолова Даурен Байдрахманов отметил, что мероприятие стало важной платформой для обсуждения ключевых вопросов. В повестке курултая были вопросы социально-экономического развития и поддержки традиционных ценностей.

"Важно, что на Курултае поднимались темы, затрагивающие всех граждан Казахстана. И мы, как общество, должны стремиться к их решению. Национальный курултай — это ещё одна возможность для активного диалога между властью и народом. Я надеюсь, что идеи, озвученные на этом форуме, будут эффективно внедряться в жизнь, обеспечивая качественное улучшение условий для каждой семьи и каждого гражданина нашей страны", — сказал Байдрахманов.

Ассоциированный профессор ВКУ им. С. Аманжолова Гульмира Байркенова обратила внимание на состав курултая. В его работе участвуют общественные и государственные деятели, выражающие мнение общества. Она также подчеркнула, что многие инициативы, поднятые на предыдущих курултаях, уже воплощены в жизнь. Например, были разработаны дополнения и изменения в десять законопроектов по действующим законам.

"Девять законов, принятых в 2024 году на основе решений Национального курултая, уже действуют и дают положительные результаты", — отметила профессор.

Декан ВКУ имени С. Аманжолова Зарина Хасенова затронула тему внедрения искусственного интеллекта.

"Особое внимание уделяется развитию индустрии цифровых активов. В этой связи отмечена необходимость либерализации регулирования отрасли, легализации оборота цифровых активов, регулирования деятельности криптовалютных бирж и привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются одним из ключевых направлений устойчивого развития Казахстана и повышения его конкурентоспособности на мировом рынке", — заявила Зарина Хасенова.

По поручению Президента до конца года в Астане планируется внедрить систему "Умный город". Этот проект реализуется совместно с компаниями из Объединённых Арабских Эмиратов, США и Китая, подчеркнула Зарина Хасенова.

Декан ВКТУ имени Д. Серикбаева Айбек Акаев обратил внимание на поручения, связанные с развитием атомной энергетики. Он отметил, что создание Агентства по атомной энергии является важным шагом для развития этой отрасли.

"Это демонстрирует приверженность Казахстана внедрению передовых технологий и обеспечению энергетической безопасности. Создание специализированного регулирующего органа — общемировая практика, применяемая такими ведущими странами, как США (Комиссия по ядерному регулированию), Франция (ASN), Япония (NRA) и Южная Корея (NSSC). Эти агентства играют важную роль в обеспечении безопасности, развитии ядерных технологий и внедрении лучших стандартов эксплуатации ядерных объектов", — подчеркнул Айбек Акаев.

По его мнению, для Казахстана атомная энергетика — это не только диверсификация энергобаланса, но и мощный импульс для развития науки, промышленности и подготовки высококвалифицированных специалистов.