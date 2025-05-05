Казахстан внедряет новый подход к управлению водными ресурсами. Согласно Водному кодексу, принятому в 2025 году, в стране будут разработаны Генеральный и бассейновые планы управления водными ресурсами, охватывающие все ключевые водные артерии страны. Об этом сообщили на площадке СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы создаём стратегическую архитектуру водного сектора, где каждый регион будет учитывать свои особенности, риски и ресурсы", — подчеркнул первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Существенным новшеством стало наделение органов управления водами надзорными полномочиями. Впервые закон даёт возможность оперативного реагирования в случае невыполнения планов по водосбережению, а также усиливает контроль за самовольным водопользованием, особенно в водоохранных зонах и прибрежных полосах.

Помимо технических и организационных изменений, усилена ответственность за нарушения в водной сфере. В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, ужесточающие санкции за несоблюдение норм водопользования. Это, в том числе, направлено на борьбу с теневым оборотом воды.

Значительно расширено и участие общественности. Отныне бассейновые советы смогут вносить рекомендации по сокращению разрешённых объемов водопользования, а также предлагать меры по ликвидации нарушений, допущенных на местах, и реагированию на паводки и засухи.

Кроме того, Водным кодексом вводятся обязательные многофакторные обследования гидротехнических сооружений и декларации безопасности, что должно повысить надёжность всей водной инфраструктуры страны.

Как сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз, всего приведены в соответствие 7 кодексов и 13 законов.



Среди них — Гражданский, Земельный, Предпринимательский, Лесной и Экологический кодексы. В частности, в Земельный кодекс внесены изменения, регулирующие использование земель, прилегающих к водным объектам в населённых пунктах, что особенно актуально на фоне роста урбанизации.



Экологический кодекс дополнен нормами, ужесточающими требования к деятельности в водоохранных зонах — теперь бизнес и государственные структуры обязаны учитывать экологические риски при любом взаимодействии с водными ресурсами.



Кодекс об административных правонарушениях теперь предусматривает более строгую ответственность за нарушения в водной сфере, включая несанкционированный водозабор и игнорирование охранных режимов.



Изменения также коснулись Кодекса о недрах и недропользовании, где пересмотрены статьи, касающиеся разведки и добычи углеводородов в Каспийском море, а также правил по добыче подземных вод, соли, лечебных грязей и старательству.