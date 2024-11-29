Общественницу задержали за мошенничество в Кызылодинской области
Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато АФМ по Кызылординской области.
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Общественница подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе "Даму бала", передаёт BaigeNews.kz.
"Так, выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции. По данному факту ведется расследование", - говорится в сообщении АФМ.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.
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