Общественницу задержали за мошенничество в Кызылодинской области

Общественница подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе "Даму бала", передаёт BaigeNews.kz.

"Так, выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции. По данному факту ведется расследование", - говорится в сообщении АФМ.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



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