Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области

Известной активистке, пенсионерке Галине Арзамасовой из села Карабулак в Алматинской области выписали штраф за ремонт уличной дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казправду".

В мае нынешнего года энергичная женщина решила расширить небольшой участок улицы около своего дома. Дорога там узкая, не более трёх метров шириной, с крутым поворотом. Недавно на этом участке произошло ДТП: автомобиль чуть не улетел с проезжей части в расположенный рядом глубокий лог.

"Здесь ездит транспорт, идут в школу дети, и, чтобы обезопасить движение, я организовала подсыпку грунта, – пояснила сельчанка. – Мы провели собрание жильцов, большинство проголосовало за расширение дороги. Протокол собрания сдали в местный акимат. Наняла рабочих, купила инертные материалы. До этого четыре года мы просили чиновников решить проблему, однако помощи так и не дождались", - рассказала Арзамасова.

После дорожно-ремонтных работ к ней домой пришёл участковый инспектор полиции и выписал штраф на 69 тысяч тенге за "разрушение объектов инфраструктуры и повреждение зелёных насаждений". Примерно такую же сумму активистка потратила на ремонт, и теперь вся её затея может обойтись вдвое дороже.

Решив оспорить протокол участкового, сельчанка подала соответствующее заявление в прокуратуру района.

По информации акима Панфиловского сельского округа Дулата Даулеталиева, жители села Карабулак прислали в акимат видеоматериал, на котором запечатлён процесс вырубки деревьев на улице Каш­гари. Вырубленные ветки вмес­те с бетоном сбрасывались в лог. Побывав на месте, сотрудники акимата сделали Галине Арзамасовой предупреждение о недопустимости подобных действий, дали срок на уборку строительного мусора. После чего участковый и принял соответствующие меры.