Общественники выступили против принятия Генплана Астаны до 2035 года

Активисты намерены отозвать через суд решение маслихата об утверждении Генерального плана Астаны до 2035 года. По их словам, проект документа одобрен депутатами с нарушением норм законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Разработка проекта Генплана столицы до 2035 года началась в 2020 году. В ноябре он был одобрен решением маслихата столицы, сейчас он идёт на утверждение правительства. Однако маслихат не провёл публичные слушания по этому вопросу. Это является нарушением законодательства о местном самоуправлении. По общественно значимым вопросам должны проводиться публичные слушания. Это стратегический документ по развитию города до 2035 года, необходимо, чтобы было обсуждение. Тем более на портале "Открытые НПА" поступило более двухсот дизлайков, то есть люди не одобряют проект. Не нужно утверждать Генплан в этой редакции, мы хотим, чтобы его отложили и детально проработали", - сказал руководитель некоммерческой организации ЧУ "Integrity Astana" Жанат Нургалиев.

Общественники опасаются, что в новом Генплане узаконят ряд нарушений по изменению целевого назначения земельных участков.

"В сентябре этого года прокуратура выявила ряд нарушений по изменению планов детальной планировки в Астане. К примеру, обещали социальные объекты или озеленение, а строят коммерческие объекты. То есть ПДП незаконно изменили, и сейчас эти нарушения могут "сесть" в новом генплане", - отметил Жанат Нургалиев.

Также, по его словам, в новом Генплане не учтены требования законодательства по обеспечению социальной и коммунальной инфраструктуры.

Общественники намерены подать в суд, чтобы отозвать решение маслихата столицы об утверждении проекта нового Генплана столицы.