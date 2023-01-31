Общественники требуют провести эффективное расследование пыток во время январских событий

Общественники заявили об отсутствии эффективного расследования дел о пытках со стороны должностных лиц во время январских событий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В столице презентовали доклад о пытках, жестоком обращении и безнаказанности в Казахстане в связи с январскими событиями 2022 года. Отчёт подготовлён Международным партнёрством по правам человека и Всемирной организацией против пыток совместно с Коалицией НПО Казахстана против пыток и Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности.

Как говорится в докладе, большинство дел о расследовании пыток и жестокого обращения закрываются досрочно, когда следственные органы заявляют об отсутствии доказательств преступлений.

"На конец декабря 2022 года было начато только два судебных процесса в отношении восьми должностных лиц, обвиняемых в применении пыток и жестокого обращения. К середине января 2023 года один из этих процессов завершился осуждением двух сотрудников полиции из Алматы за применение пыток и приговором - по три года лишения свободы каждому. 5 января 2023 года генеральный прокурор заявил, что в отношении 34 должностных лиц, обвиняемых в пытках и жестоком обращении, начаты ещё четыре судебных процесса", - сообщается в отчёте.

В докладе имеются рекомендации властям в соответствии с международными обязательствами Казахстана в области прав человека.

"Рекомендуется провести оперативные, тщательные, независимые и беспристрастные расследования всех заявлений о пытках или других видах жестокого обращения во время январских событий с участием признанных независимых международных экспертов, а также экспертов из казахстанского гражданского общества, и обеспечить прозрачность их проведения с обнародованием выводов", - говорится в докладе.

Напомним, 2 января 2022 года жители Жанаозена вышли на мирный протест против увеличения цены на газ. На следующий день акцию поддержали в Актобе, Шымкенте, Алматы и Астане, районах Мангистауской области.

К 4 января протесты охватили ещё больше регионов страны.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана вёл режим ЧП. Мирные протесты переросли в массовые беспорядки.