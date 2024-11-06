Общественники Семея пожаловались акиму области на работу городских служб

Пытаясь помочь акимату Семея решить наболевшие проблемы, гражданские активисты всё чаще натыкаются на глухую стену. Поэтому, устав от безразличия городских коммунальных отделов, они обратились напрямую к акиму области. В результате состоялась "очная ставка" представителей областного и городского акиматов с участием двух общественников, которая "вскрыла очень старые раны". К дискуссии сторон прислушался и корреспондент BaigeNews.kz.

За последние годы в Семее возникла новая волна коммунальных проблем, которая заметно давит на бюджет и эмоциональный климат в обществе. С образованием области Абай пропорционально увеличению бюджета на городские нужды выросло и количество претензий на качество выполненных работ по ремонту и замене коммуникаций. Чаще всего речь идёт об освещении, дорогах и водопроводных сетях.

Этот топ проблем встречается в любом городе Казахстана. Однако явная бесхозяйственность в Семее приводит к их наслоению. С каждым днём разобрать этот ворох становится всё сложнее. Причина – демпинг подрядчиков, откровенно некачественная работа и излишняя к ним лояльность со стороны местных государственных ведомств.

В результате красивые и новые проекты в течение менее года эксплуатации изрядно "устают". Приводить их в порядок зачастую приходится за бюджетные деньги, а не по гарантии, как это положено. Так случилось с уличным освещением и ямочным ремонтом на подвесном мосту.

Люди рассказывают о наболевшем как народным избранникам, так и чиновникам. Но диалог власти и народа всё чаще требует вмешательства третьей стороны – общественников.

На днях гражданские активисты Роллан Машпиев и Илья Бароховский обратились лично к акиму области Абай Нурлану Уранхаеву с просьбой вмешаться в работу городских коммунальных отделов транспорта и ЖКХ, на счету которых как новые, так и старые нерешённые задачи.

Ответом акима стала встреча руководства области в лице заместителя акима Димитрия Гарикова с представителями общественности и тех самых "недоступных" ведомств.

"Мы со своей стороны хотели вести совместную работу с городским отделом ЖКХ и отделом транспорта и автомобильных дорог. Аким города был не против. Но со стороны этих отделов работа была слабая. На вопросы, которые мы задаём, не отвечают. Поэтому нам пришлось обратиться лично к аким области Нурлану Уранхаеву. У населения много вопросов, мы стараемся решить их с госслужащими сообща. Но когда нет обратной связи, это уже неправильно", – обратился к областному замакима гражданский активист, член Общественного совета области Абай Роллан Машпиев.

Общественники подняли несколько важных вопросов и заострили внимание на двух самых главных, которые имеют отношение к безопасности населения и, в первую очередь, детей – это отсутствие освещения и дорожной разметки на пешеходных переходах близ многих школ и детских садов.

"Выделалась значительная сумма – 178 млн тенге на разметку в Семее. Подрядчик снизил до 128 млн. Мы получили информацию, что часть работ по нанесению разметки была исключена из проекта техническим решением. Я решил объехать школы. Что я увидел? Две трети школ с точки зрения безопасности сейчас в неудовлетворительном состоянии. Должны быть знаки ограничения скорости, шумовая разметка перед пешеходным переходом, поскольку некоторые улицы не освещены. Этого нет. Детей даже не видно в темноте, их могут сбить. А в городе около 50 учебных заведений, где учатся несовершеннолетние. На 44-й школе интересная ситуация: до и после перехода все фонари горят, а на самом переходе три фонаря погасли", – детализировал проблему журналист, член Общественного совета Семея Илья Бароховский.

Директора школ предлагают защитить своих учеников введением ограничения для движения транспорта. Так, руководство 38-й школы, что находится по оживлённой улице в районе Дальней, предлагает в конце второй смены в течение непродолжительного времени приостанавливать поток большегрузных автомобилей, чтобы дети могли безопасно добраться домой.

Трагичные ДТП, которые регулярно происходят в Семее, напоминают чиновникам о необходимости обеспечить улицы дорожной разметкой, знаками и освещением. И лишь две недавние человеческие смерти на улице Бозтаева, которую в народе уже давно прозвали "дорогой смерти", побудили установить на восьмиполосной магистрали светофоры.

Однако эта улица не единственная, где люди травмируются и гибнут под колёсами автомобилей. Так, на днях жители посёлка Восточный и сотрудники учреждений этого района составили обращение и собрали 150 подписей для госслужащих. Люди просят сделать их жизнь безопасней, оборудовав улицу Усть-Каменогорская ощутимыми средствами защиты от скоростного автопотока.

Заместитель акима области Димитрий Гариков, выслушав "голос народа", поручил коллегам по коммунальной сфере разработать и принять программу по созданию безопасных условий для школьников.

"Надо будет посчитать объёмы работ и финансовую сторону. И, соответственно, подать бюджетную заявку на следующий год. Возможно поможем деньгами с областного бюджета, сделаем что-то через областное управление транспорта, потому что у вас в городских отделах постоянно какие-то проблемы: то с конкурсами что-то не так, то не те подрядчики заходят", – сказал Димитрий Гариков.

Кстати, на выступлении в Службе центральных коммуникаций 9 ноября аким Абайской области ответил на вопросы журналистов о безопасности на дорогах и дал понять, что такие необходимые для Семея шумовые полосы приемлемы только на больших

магистральных улицах. Скорее будет рассмотрен вопрос "лежачих полицейских".

Ещё одна нашумевшая проблема, которую на днях разбирал аким области вместе с жителями, это перебои с водоснабжением в посёлке Энергетик. Около пяти тысяч человек неделями живут без воды.

"Мы живем здесь 10 лет. Дом новый, красивый. А водопроводные и электросети старые, бесхозные. Поэтому часто сидим без света и воды. Мы боремся за горячую воду с первых дней, её до сих пор нет. За 10 лет не произошло никаких изменений, отсутствуют тротуары, аллеи", – рассказали жители посёлка Энергетик акиму области Уранхаеву, пригласившие его на днях в свой район.

Тогда глава региона Нурлан Уранхаев пообещал составить план работ в двухнедельный срок. Со своей стороны Димитрий Гариков также поручил взять эти проблемы на контроль государственных ведомств.

"Пять дней подряд на Энергетике не было воды. В районе РСУ – неделю. Люди к нам обращаются. Мы – к "Семей Водоканалу". Они говорят, что сети не на их балансе, и перенаправляют нас в отдел ЖКХ, которые ссылаются уже на областное управление ЖКХ, которые, в свою очередь, напоминают, что это всё-таки городские сети. В конце концов выясняется, что коммуникации относятся к городу. Получается, городские чиновники даже не знают, что находится у них на балансе?" – задаёт резонный вопрос Илья Бароховский.

Как выяснилось, эти многострадальные сети на Энергетике строили 10 лет назад по заказу отдела строительства. Выходит, хозяин у них всё-таки есть. Но обслуживать их в силах только слесари "Семей Водоканала".

Эта ситуауция подсветила большую и давнюю городскую проблему – бесхозные водопроводные сети, которые профи из "Семей Водоканала" обслуживают только во время чрезвычайных ситуаций.

"Инвентаризация идёт, но всё сразу не поставишь на учёт. Например, только электрических линий у нас 360 км по области. Для того, чтобы поставить их на баланс, нужно оформить, сделать технический паспорт, получить акт на землю и так далее. Каждый документ стоит денег", – пояснил Гариков.

Аналогичная проблема бесхозности сейчас остро стоит с дворовыми площадками. За два года в Семее построили 130 локаций для игр и развлечения детей. Однако "коммунальные сироты" так и не переданы на баланс КСК и ОСИ, из-за чего остро стоит вопрос обслуживания. Кто всё-таки должен ремонтировать и ухаживать за инвентарём, построенным подрядчиками на бюджетные деньги? Вопрос пока висит в воздухе.

Между тем, в городском отделе ЖКХ, на который было немало нареканий со стороны общественников и жителей, заявили, что многие подрядчики, которые должны обслуживать построенные по гарантии объекты, попали в "чёрный список" недобросовестных поставщиков услуг.

"Неоднократно на одну компанию подавали письма, они на нас не реагировали, мы по уголовному делу их наказали. За 2023 год было две подрядные организации по этому вопросу, недавно провели госаудит. В ответе на претензионные письма они ответили, что в рамках гарантии будут делать ремонт. Отработают. За это время не выделили ни копейки на восстановление", – рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ Семея Асан Дюсенбаев.

По мнению активистов Ильи Бароховского и Роллана Машпиева, причины плохого качества выполняемых в городе работ – это недальновидность проектов, нехватка кадров и высокие коррупционные риски.

"Год назад аким города пообещал, что штат отдела ЖКХ будет увеличен вдвое или втрое. Насколько мне известно, этого не произошло. Один из прежних руководителей этого отдела говорил, что все выполняемые работы, проекты они планируют с учётом трёхлетней перспективы. А сейчас там не успевают готовить проекты, поэтому всё делается текущим ремонтом без проектов, чтобы было быстрее", – поведал о потенциальных коррупционных рисках в деятельности отделов по работе с ЖКХ и дорогами Илья Бароховский.

Димитрий Гариков дал неудовлетворительную оценку работе вышеназванных отделов и их взаимодействию с подрядчиками. И поделился, что областному акимату приходится жёстко контролировать своего "младшего брата".

"С момента создания области по настоянию Нурлана Тельмановича большую часть работы отделов взяли на себя управления. Это касается деятельности отдела строительства, ЖКХ. Вопросы городского водоснабжения, теплоснабжения, реконструкции теплопунктов, теплотрасс – это всё работа городских ведомств, а не областных. Но им попросили помочь. У областных управлений, помимо города Семей, есть ещё 10 районов и два города, которыми тоже нужно заниматься, ресурсов на всех не хватает. Отделу ЖКХ осталась лишь работа по паркам, скверам, благоустройству дворов. Работу разгрузили, поэтому критика обоснованная. Давайте, вы будете работать, а мы будем контролировать. Жёстко контролировать", – посоветовал в заключение встречи замакима области Димитрий Гариков и обратился к активистам: "Теперь вам не надо будет бегать за ними, они сами будут перед вами отчитываться".

В течение 10 дней Гариков поручил составить дорожную карту со сроками исполнения работ, которые перечислили на встрече гражданские активисты. Большую часть из них планируется выполнить под присмотром областного акимата в следующем году. Но самые острые углы, касающиеся безопасности школьников, пообещали сгладить в ближайшее время.

Фото Ильи Бароховского