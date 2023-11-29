Общественника осудили за создание своего суда в Темиртау

Темиртауского общественника приговорили к шести годам лишения свободы за создание своего суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Житель Темиртау зарегистрировал ТОО, назвал его "Специализированный межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд", а затем попытался взыскать крупную сумму денег с одной из фирм. Там решили обжаловать это решение и обратились в настоящий суд. Так общественник привлёк внимание прокуратуры. Вскоре настоящий суд пресёк деятельность "ненастоящего". По решению суда темиртаусец должен был ликвидировать своё ТОО и выплатить тысячу месячных расчетных показателей.

Оба этих решения мужчина по разным причинам не выполнил, и поэтому снова оказался на скамье подсудимых.

Суд счёл, что у подсудимого была реальная возможность исполнить судебные акты. Это основано на полном, всестороннем и объективном анализе представленных доказательств имущественного состояния, справки заработной платы с учётом состава семьи.

В итоге Темиртауский городской суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с лишением права занимать должности бухгалтера сроком на пять лет, с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.