Общественника оштрафовали на 664 тысячи тенге за клевету на акима в Атырауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председателя общественного объединения признали виновным в клевете в Атырауской области. Подробности дела сообщили в суде, передаёт BaigeNews.kz.
"Председатель ОО опубликовал в Facebook пост и видеозапись об акиме Кызылкогинского района. Активист распространил несоответствующие действительности сведения о строительстве по госпрограмме жилья, автодорог, моста и других соцобъектов, а также жилых домов по выделенным для этого 40 млн тенге. С целью опровергнуть информацию аким обратился в правоохранительные органы, указав на распространение в отношении него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство и подрывающих его репутацию", - сообщили в суде.
Постановлением Макатского районного суда Атырауской области председателя ОО признали виновным и назначили ему административный арест на срок 20 суток.
После дело пересмотрели по апелляционным жалобам адвокатов правонарушителя. Они, не согласившись с постановлением суда, просили производство по делу прекратить.
"Апелляция с учётом характера совершённого правонарушения, личности правонарушителя, выплаты ранее наложенного административного штрафа по предыдущему адмправонарушению, семейного положения, применила альтернативную меру наказания в виде адмштрафа. Постановление суда изменено, председателю ОО наложен штраф в размере 664 560 тенге", - уточнили в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде
- О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве
- Информацию о разовой выплате казахстанцам прокомментировали в Минтруда
- Крупный град в Астане: пострадали два человека
- Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 по 13 августа могут увидеть жители Казахстана