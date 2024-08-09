Общественника оштрафовали на 664 тысячи тенге за клевету на акима в Атырауской области

"Председатель ОО опубликовал в Facebook пост и видеозапись об акиме Кызылкогинского района. Активист распространил несоответствующие действительности сведения о строительстве по госпрограмме жилья, автодорог, моста и других соцобъектов, а также жилых домов по выделенным для этого 40 млн тенге. С целью опровергнуть информацию аким обратился в правоохранительные органы, указав на распространение в отношении него заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство и подрывающих его репутацию", - сообщили в суде.

Постановлением Макатского районного суда Атырауской области председателя ОО признали виновным и назначили ему административный арест на срок 20 суток.

После дело пересмотрели по апелляционным жалобам адвокатов правонарушителя. Они, не согласившись с постановлением суда, просили производство по делу прекратить.

"Апелляция с учётом характера совершённого правонарушения, личности правонарушителя, выплаты ранее наложенного административного штрафа по предыдущему адмправонарушению, семейного положения, применила альтернативную меру наказания в виде адмштрафа. Постановление суда изменено, председателю ОО наложен штраф в размере 664 560 тенге", - уточнили в суде.

Постановление вступило в законную силу.