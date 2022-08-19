Общественник похитил средства, выделенные для оказания услуг инвалидам в Экибастузе

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К 3,5 годам ограничения свободы приговорили руководителя общественных объединений за хищение бюджетных денег, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов в Экибастузе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное подразделение Агентства по финансовому мониторингу.

Как рассказали надзорники, общественные объединения "Новая жизнь 2030" и "Сердечное тепло - Жүрек жылуы" с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом Экибастуза на оказание услуг специалиста жестового языка, но фактически никаких услуг не оказывало. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым платили гораздо меньше, чем выделялось из бюджета.

Ущерб государству составил почти десять миллионов тенге.

Судом руководитель общественных объединений приговорен к 3,5 годам ограничения свободы.