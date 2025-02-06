Важные политические реформы нашей страны были анонсированы и приняты в 2022 году: в посланиях Президента и на республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию страны. Суть этих реформ – демонополизация власти и экономики. Остановимся на тех из них, что касаются непосредственного участия граждан в политической и общественной жизни страны.

В Мажилис и маслихаты снова стало возможным избираться по мажоритарной системе (для части депутатов). Это одно из главных позитивных изменений в политическом устройстве Казахстана, так как до этого в стране сформировалась закрытая и анонимная система выборов от низового до национального уровня. Внедрение мажоритарной избирательной системы снова открыло политическую систему для конкуренции, участия и учета голосов.

Мажоритарные выборы призваны улучшить представительство интересов общества, особенно того электората, кто не видит артикуляции своих интересов политическими партиями или в целом не доверяет этому общественному институту.

С другой стороны, мажоритарные выборы открывают возможности для непосредственного политического участия. Гражданам не обязательно состоять в политической партии для выдвижения своей кандидатуры в депутаты Мажилиса или маслихата. То есть казахстанцы вновь получили право быть избранными в представительные органы власти, не ограничиваясь действующим спектром политических партий. На выборах в Мажилис в 2023 году выборы на 30% мест, или 29 депутатских мандатов, проходили по мажоритарной системе. Из этих 29 мест 7 – за самовыдвиженцами, а 22 места – за членами партии Amanat. Однако даже, казалось бы, это небольшое число одномандатных депутатов-самовыдвиженцев по численности превосходит число кандидатов по партийным спискам от таких партий, как НПК (5 депутатов) и ОСДП (4 депутата). Таким образом реформа избирательной системы позволяет гражданам реализовать пассивное избирательное право на национальном и региональном уровнях.

Кроме этого, конституционными поправками 2022 года предусматривается возможность отзыва депутатов, избранных по мажоритарной системе. Пока не известны случаи, чтобы казахстанские избиратели отзывали депутата Мажилиса, не оправдавшего их доверия. Тем не менее важно, что у нас в стране действует такая норма.

По данным авторов монографии "Выборы депутатов маслихатов-2023: особенности и тенденции", в выборах по одномандатным округам в маслихаты областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента партийные кандидаты получили 297 из 334 мест, или 88,9%. При этом по числу кандидатур доля беспартийных кандидатов была выше доли партийных – 63,1% против 36,9%.

На уровне маслихатов городов и районов наблюдалась та же картина – беспартийных кандидатов по одномандатным округам выдвигалось больше, чем партийных.