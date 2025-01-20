Общегородской субботник прошёл в Туркестане
В акции приняли участие около 500 жителей Туркестана.
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В Туркестане в рамках экологической программы "Таза Қазақстан", инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, состоялся общегородской субботник. В масштабной акции приняли участие аким города Азимбек Пазылбекулы, сотрудники акимата и жители города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
"Процветание нашего Туркестана, ставшего духовной столицей тюркского мира, напрямую зависит от единства и труда его жителей", — отметил глава города, выразив благодарность всем, кто принял участие в уборке.
Участники мероприятия очистили от мусора парки, площади, арыки и улицы. Активисты субботника подчеркнули важность поддержания чистоты каждым жителем в своем дворе.
В акции приняли участие около 500 жителей Туркестана, было задействовано порядка 30 единиц техники. Собранный мусор вывезли на специализированные полигоны.
Напомним, субботники регулярно организуются по всей области. В этом году в рамках программы запланировано проведение около 7300 мероприятий по уборке и благоустройству.
Напомним, ранее сообщалось, как в экологической акции участвуют заповедники и резерваты страны.
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