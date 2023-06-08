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Обряд для вызова дождя провели верующие в Павлодарской области
Павлодарские верующие провели массовый обряд, чтобы попросить у Всевышнего дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Уже неделю в регионе стоит жара. Столбики термометров показывают 36. Последний раз осадки были в прошлом месяце. Поэтому дождь решили вызывать молитвой. На коллективный намаз съехались имамы со всей области. К ним присоединились более 500 верующих. Чтобы места хватило всем, мусульмане собрались на ипподроме. Традиционная молитва, в которой верующие просят об обильном дожде, называется истиска.
"По традиции, когда мы проводим тасаттык, мы делаем вместе с молитвой жертвоприношение. Эти действия являются, так сказать, похвальными и добрыми делами. В Павлодарской области многие аулы, посёлки проводили такое мероприятие. Сначала жертвоприношение, потом тасаттык-намаз. Год очень тяжёлый. Мы сегодня всех пригласили в мечеть молиться и просить у Аллаха ливневого дождя", — сказал главный имам Павлодарской области Жолдас кажы Коспакулы.
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