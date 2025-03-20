Власти Кызылорды прокомментировали частичное обрушение автомобильного моста, соединяющего город с поселком Тасбогет, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 19 марта около 19:15. В соцсетях появилась информация о повреждении ограждения моста через канал Кызылжарма на проспекте Назарбаева.

Очевидцы утверждали что сооружение находится в изношенном состоянии, а интенсивный поток транспорта увеличивает нагрузку. В прошлом году на этом же мосту уже фиксировались разрушения.

По данным акимата, мост был построен в 1973-1974 годах. Власти заявили, что ведутся восстановительные работы и принимаются меры безопасности.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства нового моста. Горожан призвали доверять только официальным источникам информации.