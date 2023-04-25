Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали

Фото: newtimes.kz

В Петропавловске судят бывшего директора ТЭЦ-2, главного инженера и начальника котельного цеха, передаёт BaigeNews.kz. Их обвиняют в недобросовестном отношении к обязанностям, вследствие чего в марте 2022 года рухнула дымовая труба и погиб человек.

По версии следствия, труба нуждалась в ремонте, но её не стали чинить из-за нехватки времени.

Дело рассматривается в петропавловском городском суде. Потерпевшими признаны родные погибшего рабочего и АО "Севказэнерго" в лице гендиректора Олега Перфилова.

В результате обрушения трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске погибла машинист-обходчик котельного цеха Наталья Чефонова. Её тело нашли под завалами.

В июле 2022 года Минэнерго назвало причины аварии. Как сообщалось ранее, на капремонт ТЭЦ-2 с рухнувшей трубой понадобится 17,5 миллиарда тенге.