Обрушение произошло в шахте в России, есть жертвы
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В шахте в городе Соликамск Пермского края произошло обрушение горной породы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия". В результате трагедии погибли два человека.
Обрушение произошло около 08:30 мск (11:30 по времени Астаны).
В сообщении компании "Уралкалий", которой принадлежит шахта, сообщалось, что инцидент произошел в руднике СКРУ-3 в ходе проведения работ по осмотру ствола. Сотрудники погибли в результате отслоения нароста соли от крепи.
Добавим, по факту гибели рабочих из-за обрушения в калийной шахте города Соликамска Пермского края возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
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