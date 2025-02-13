В шахте в городе Соликамск Пермского края произошло обрушение горной породы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия". В результате трагедии погибли два человека.

Обрушение произошло около 08:30 мск (11:30 по времени Астаны).

В сообщении компании "Уралкалий", которой принадлежит шахта, сообщалось, что инцидент произошел в руднике СКРУ-3 в ходе проведения работ по осмотру ствола. Сотрудники погибли в результате отслоения нароста соли от крепи.

Добавим, по факту гибели рабочих из-за обрушения в калийной шахте города Соликамска Пермского края возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.