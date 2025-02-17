Обрушение на шахте: МЧС организовал "горячую линию"
За зоной обрушения остались 7 работников шахты.
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В МЧС Казахстана представили оперативную информацию в связи с происшествием в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
17 февраля на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы в шахте.
За зоной обрушения остались 7 работников шахты. Cпасательные отделения ТОО "АСС Сериктес" проводят аварийно-спасательные работы.
"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Улытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчёты, работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана. На базе Командного центра МЧС и ДЧС области Улытау развёрнута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа телефона "горячая линия". Номер телефона: 8 (7271) 55-96-21", - сообщили в МЧС.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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