  • 17 Февраля, 23:04
  • BAIGENEWS

Обрушение на шахте: МЧС организовал "горячую линию"

За зоной обрушения остались 7 работников шахты.

Сегодня, 21:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: baigenews.kz

В МЧС Казахстана представили оперативную информацию в связи с происшествием в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz

17 февраля на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы в шахте. 

За зоной обрушения остались 7 работников шахты. Cпасательные отделения ТОО "АСС Сериктес" проводят аварийно-спасательные работы. 

"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Улытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчёты, работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана. На базе Командного центра МЧС и ДЧС области Улытау развёрнута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа телефона "горячая линия". Номер телефона: 8 (7271) 55-96-21", - сообщили в МЧС.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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